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РИА Новости

Украинская прокуратура даст оценку визиту Поклонской и Бальбека в Турцию

14:29 13.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Прокуратура так называемой Автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) даст оценку визиту депутатов Госдумы РФ от Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию, сообщила пресс-служба ведомства.
Представители Крыма, Поклонская и Бальбек, в субботу впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации, в рамках поездки состоялся прием на высшем государственном уровне.
"Прокуратурой АР Крым обязательно будет дана соответствующая правовая оценка вчерашнему визиту так называемых "крымских депутатов" Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, которые в составе "официальной" делегации РФ посетили Анкару", - сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram.
В ведомстве отметили, что Поклонская "находится под персональными санкциями": на Украине её объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.
Власти Украины ранее пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.
Виды Стамбула
12 октября, 15:56РИА Новости
Представители Крыма впервые посетили Турцию с официальным визитом
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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