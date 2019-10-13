Украинская прокуратура даст оценку визиту Поклонской и Бальбека в Турцию

Наталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Прокуратура так называемой Автономной республики Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ) даст оценку визиту депутатов Госдумы РФ от Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию, сообщила пресс-служба ведомства.

Представители Крыма, Поклонская и Бальбек, в субботу впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации, в рамках поездки состоялся прием на высшем государственном уровне.

"Прокуратурой АР Крым обязательно будет дана соответствующая правовая оценка вчерашнему визиту так называемых "крымских депутатов" Натальи Поклонской и Руслана Бальбека, которые в составе "официальной" делегации РФ посетили Анкару", - сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram.

В ведомстве отметили, что Поклонская "находится под персональными санкциями": на Украине её объявили в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Власти Украины ранее пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.