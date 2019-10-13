Галь Гадот сыграет полячку, спасшую детей, в драме о холокосте

Лента рассказывает о подпольной деятельности полячки Ирены Сендлер в Варшавском гетто, откуда она смогла вывезти две с половиной тысячи детей, используя поддельные документы. В 1943 году ее арестовали и пытали, но про детей она ничего не рассказала.