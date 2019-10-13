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РИА Новости
Культура

Галь Гадот сыграет полячку, спасшую детей, в драме о холокосте

15:14 13.10.2019 (обновлено: 00:01 14.10.2019)
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© AFP 2019 / Justin TallisГаль Гадот на европейской премьере фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" в Лондоне
Галь Гадот на европейской премьере фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости в Лондоне
© AFP 2019 / Justin Tallis
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот сыграет главную роль в фильме "Ирена Сендлер" о польке, спасшей тысячи еврейских детей во время холокоста, сообщает Variety.
Продюсировать проект будет студия Pilot Wave, которую актриса организовала совместно с мужем Яроном Версано. Также одним из продюсеров выступит Марк Платт ("Мост шпионов", "La La Land").
Лента рассказывает о подпольной деятельности полячки Ирены Сендлер в Варшавском гетто, откуда она смогла вывезти две с половиной тысячи детей, используя поддельные документы. В 1943 году ее арестовали и пытали, но про детей она ничего не рассказала.
Гадот недавно завершила съемки в картине "Чудо-женщина: 1984". Она также играет в фильмах "Красное уведомление" и "Смерть на Ниле" (продолжение "Убийства в Восточном Экспрессе").
Актриса Галь Гадот
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