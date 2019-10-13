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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Кравчука об улучшении отношений с Киевом

14:14 13.10.2019 (обновлено: 14:34 13.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Некоторые сдвиги в отношениях России и Украины после прихода на пост украинского президента Владимира Зеленского есть, но о дальнейших перспективах можно будет говорить лишь спустя время, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что, по его мнению, отношение президента России Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
"Леонид Кравчук - политический конъюнктурщик и сейчас пытается найти свое место в отношениях между Россией и Украиной. Его заявления о том, что Россия стала относиться к Украине как к государству - это не просто не соответствует действительности, а откровенная ложь", - заявил Бальбек РИА Новости. По мнению депутата, Россия ещё в 2015 году пыталась выстроить диалог с Порошенко, "другой вопрос, что не мы его, а он нас не слышал".
"Возможно, президент Зеленский сделал из этого выводы, но будет ли это продолжаться дальше, или акция обмена 35 на 35 - предел его политических возможностей - неизвестно. Именно поэтому на сегодняшний день для большинства политиков что России, что Украины Зеленский лучше Порошенко, при нем процесс обмена сдвинулся с мертвой точки. Как будет дальше - покажет время", - отметил парламентарий.
Бальбек полагает, что риторика экс-президента у новой власти не исчезла, она "по-прежнему блокирует со всех сторон Крым, требует усиления санкций, вернуть полуостров и перестать оказывать помощь Донбассу". "И хотя вопрос Крыма закрыт навсегда, как было объявлено президентом России, для Киева, возможно, процесс ещё не окончен. Тем не менее, следует отметить, что Зеленский лучше Порошенко хотя бы тем, что 35 человек вернулись домой в Украину, а 35 россиян - домой в Россию", - подчеркнул депутат.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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