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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкая операция в Сирии разворошила осиное гнездо, заявил эксперт

13:34 13.10.2019 (обновлено: 22:54 13.10.2019)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisОбстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
Обстрел сирийской территории турецкими силами. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
ТЕГЕРАН, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, начав операцию против сирийских курдов, разворошил осиное гнездо, считает иранский эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан.
"В этих условиях вероятность примирения центрального правительства Сирии и сирийских курдов весьма высока, поскольку правительство Сирии для того, чтобы ответить на посягательства со стороны Турции, нуждается в сотрудничестве с сирийскими курдами", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По его словам, то же касается и курдов Сирии, которым необходима поддержка со стороны правительства для того, чтобы защищаться от нападения турецких сил на северо-востоке Сирии.
В этой связи он не исключил вероятность предоставления сирийским правительством "своего рода автономии" курдам, чтобы, с одной стороны, ослабить политические позиции Турции, а с другой - в этой части страны стабилизировать ситуацию, что, в свою очередь, приведет к переменам в регионе в целом.
"С точки зрения Турции, получение сирийскими курдами автономии в рамках Сирии может сказаться и на районах курдского расселения в Турции, соседствующих с северной Сирией, и на их претензиях на автономию", - сказал Амирахмадиан, добавив, что Турция этого опасается.
Говоря еще об одном сценарии, он указал, что речь может пойти и о посредничестве ряда региональных стран в вопросе, связанном с курдами.
"То, что начал Эрдоган, в большей степени все равно что засунуть палец в осиное гнездо", - добавил эксперт.
Кроме того, иранский аналитик напомнил, что турецкая операция в Сирии вызвала волну критики со стороны многих стран, осудивших действия Анкары.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСирийский КурдистанВойна в СирииТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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