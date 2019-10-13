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РИА Новости

Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter

12:46 13.10.2019 (обновлено: 17:11 13.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране ноутбука
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
12 октября, 15:20РИА Новости
Пушков ответил Трампу в Twitter на заявление "о худшем решении США"
"У меня нет, извините, у меня самого нет никакого Twitter, и я не слежу за этим", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, отвечая на вопрос, следит ли он за тем, что заявляет американский президент в Twitter.
"Но, конечно, время от времени мои сотрудники сообщают, конечно, мнение президента Соединенных Штатов. Оно всегда важное, оно имеет значение для мира в целом. Но я сам ничего не читаю", - заметил президент РФ.
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Дональд ТрампВладимир ПутинTwitter
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