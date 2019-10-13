Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.

"У меня нет, извините, у меня самого нет никакого Twitter, и я не слежу за этим", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, отвечая на вопрос, следит ли он за тем, что заявляет американский президент в Twitter.