Эксперт оценил сообщения об укреплении российской энергетики благодаря США

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал информацию СМИ о том, что политика США привела к укреплению российской экономики.

Как утверждает National Interest, бывшие партнеры Венесуэлы и Ирана перешли на российскую нефть после введения санкций США в отношении этих стран, а торговая война Соединенных Штатов и Китая, в свою очередь, способствовала тому, что российские энергетические компании смогли закрепиться на китайском рынке.

По словам Юшкова, с помощью такой трактовки авторы материала пытались навязать читателям мысль, что весь энергетический мир — американоцентричный, а успехи других стран являются всего лишь недоработкой США.

"Куча вольных допущений", — подчеркнул эксперт в комментарии RT.