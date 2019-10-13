Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T12:58Z
https://ria.ru/20191013/1559722313.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155287/88/1552878892_0:201:3076:1932_1036x0_80_0_0_89edeb88b5c1d2a9fb24ea1afae20d13.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил сообщения об укреплении российской энергетики благодаря США

12:08 13.10.2019 (обновлено: 12:58 13.10.2019)
11510
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал информацию СМИ о том, что политика США привела к укреплению российской экономики.
Как утверждает National Interest, бывшие партнеры Венесуэлы и Ирана перешли на российскую нефть после введения санкций США в отношении этих стран, а торговая война Соединенных Штатов и Китая, в свою очередь, способствовала тому, что российские энергетические компании смогли закрепиться на китайском рынке.
По словам Юшкова, с помощью такой трактовки авторы материала пытались навязать читателям мысль, что весь энергетический мир — американоцентричный, а успехи других стран являются всего лишь недоработкой США.
"Куча вольных допущений", — подчеркнул эксперт в комментарии RT.
Юшков отметил, что по поставкам нефти в Китай Россия вышла бы на первое место в любом случае. Эксперт также указал на то, что она остается одной из немногих стран, кто может увеличить поставки газа в Европу по приемлемым ценам.
Строительство газопровода Северный поток — 2
10 октября, 01:32РИА Новости
В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"
861002110
Обсудить 1
РоссияСШАВ миреЭкономика
Рекомендуем
Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
РИА
Новости
Подводная лодка проекта Ясень-М
Американский эксперт назвал главную цель России в Европе в случае войны
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Лента
новостей
Строительство нефтехимического завода компании Сибур ЗапСибнефтехим в городе Тобольск
"Сибур" думает о строительстве комплекса в Саудовской Аравии, заявил Путин
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Эсминец ВМС США Портер
В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
Здание Министерства иностранных дел России
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР сообщили о бое между спецназом ВСУ и националистами в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния