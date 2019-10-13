Эксперт оценил сообщения об укреплении российской энергетики благодаря США

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал информацию СМИ о том, что политика США привела к укреплению российской экономики.
Как утверждает National Interest, бывшие партнеры Венесуэлы и Ирана перешли на российскую нефть после введения санкций США в отношении этих стран, а торговая война Соединенных Штатов и Китая, в свою очередь, способствовала тому, что российские энергетические компании смогли закрепиться на китайском рынке.
По словам Юшкова, с помощью такой трактовки авторы материала пытались навязать читателям мысль, что весь энергетический мир — американоцентричный, а успехи других стран являются всего лишь недоработкой США.
"Куча вольных допущений", — подчеркнул эксперт в комментарии RT.
Юшков отметил, что по поставкам нефти в Китай Россия вышла бы на первое место в любом случае. Эксперт также указал на то, что она остается одной из немногих стран, кто может увеличить поставки газа в Европу по приемлемым ценам.