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РИА Новости

Экс-генпрокурор Украины Луценко был уволен с нарушением, сообщили СМИ

11:41 13.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Луценко
Юрий Луценко
© РИА Новости
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Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 13 окт - РИА Новости. Юрий Луценко сможет восстановиться в должности генерального прокурора Украины через суд, поскольку президент и Верховная рада нарушили закон при его увольнении, считает команда журналистских расследований Bihus.Info.
Луценко подал в отставку 29 августа 2019 с поста главы ГП.
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По закону, уволить Генерального прокурора может Верховная рада, выразив ему недоверие. Или, как произошло в случае Луценко, генпрокурор может написать заявление об отставке, президент - ее принять, а парламент - согласовать. Однако в законе о прокуратуре есть еще одно условие. "В случае увольнения генерального прокурора с административной должности... президент Украины или Верховная рада Украины соответственно получают от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП - ред.) вывод по выполнению Генеральным прокурором профессиональных обязанностей", - цитирует издание закон.
Таким образом, перед решением об увольнении Луценко президент должен был обратиться к КДКП по такому заключению.
В офисе президента ответили, что заключение КДКП по выполнению Луценко своих профессиональных обязанностей отсутствует. В Верховной раде ответили, что "указанный вывод не поступал".
"Обращение от президента Украины или Верховной рады Украины о предоставлении такого вывода не поступали... Вопрос о предоставлении заключения относительно выполнения Генеральным прокурором Украины Луценко Ю. В. не рассматривался", - сообщили изданию в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
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1 октября, 13:51РИА Новости
Госбюро расследований Украины завело дело против Луценко
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