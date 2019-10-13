Экс-генпрокурор Украины Луценко был уволен с нарушением, сообщили СМИ

По закону, уволить Генерального прокурора может Верховная рада, выразив ему недоверие. Или, как произошло в случае Луценко, генпрокурор может написать заявление об отставке, президент - ее принять, а парламент - согласовать. Однако в законе о прокуратуре есть еще одно условие. "В случае увольнения генерального прокурора с административной должности... президент Украины или Верховная рада Украины соответственно получают от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП - ред.) вывод по выполнению Генеральным прокурором профессиональных обязанностей", - цитирует издание закон.