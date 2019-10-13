Ректор МГИМО не считает нужным вводить распределение выпускников

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что не считает необходимым введение обязательного распределения на работу выпускников вузов.

Ранее удмуртские депутаты заявили, что намерены предложить российским законодателям вернуть систему распределения выпускников вузов, обучавшихся за счет бюджета.

"Откровенно говоря, не думаю, что следует вводить такое обязательное ко всем распределение. Говорить о целевиках в бакалавриате просто неразумно – ребята поступают в 17 лет, а юридические обязательства наступают с 18, поэтому подписанные ими документы не валидны", - сказал Торкунов в интервью РИА Новости.