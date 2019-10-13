Полпред в УрФО поручил изучить дело против челябинского экс-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Сотрудникам аппарата полпредства в УрФО поручено разобраться и доложить о сути уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил журналистам полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
Ранее адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости, что в отношении экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбуждено дело о превышении полномочий с ущербом на сумму 20 миллиардов рублей. По его словам, расследованием уголовного дела займется следственный департамент МВД.
"Я вчера увидел информацию. Нужно разобраться, уже в понедельник своего заместителя я попросил доложить мне, в чем суть претензий. Раз дело возбудили, значит были какие-то основания", - сказал Цуканов.
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