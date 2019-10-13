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РИА Новости

Путин оценил влияние российского аграрного сектора на мировых рынках

09:39 13.10.2019 (обновлено: 10:15 13.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что отечественный аграрный сектор наращивает своё влияние на мировых рынках, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас, всех ветеранов, работников российского сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, с профессиональным праздником. И прежде всего хочу пожелать здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким, поблагодарить за ваш нелёгкий труд, столь нужный для страны, для всех нас", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни граждан. И отметил важность того, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. "Более того, наращивает своё влияние на мировых рынках, а это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности, о том, что наша, российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей, как у нас в стране, так и за рубежом", - добавил президент.
Он также напомнил, что сейчас Россия поставляет аграрную продукцию более чем 150-ти странам. По итогам прошлого года Россия занимает первое место в мире по поставкам пшеницы, а по ряду других позиций входит в тройку мировых лидеров. "Всё это, безусловно, результат вашего труда, вашего профессионализма. Мы обязательно должны и будем двигаться дальше, наращивать наш потенциал", - подчеркнул глава государства.
В заключении Путин добавил, что сейчас важно добиться того, чтобы жизнь на селе отвечала самым современным стандартам, чтобы каждый мог по праву гордиться не только своей работой, но и родным селом или посёлком.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
11 октября, 11:31РИА Новости
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