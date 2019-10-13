Путин оценил влияние российского аграрного сектора на мировых рынках

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что отечественный аграрный сектор наращивает своё влияние на мировых рынках, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас, всех ветеранов, работников российского сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, с профессиональным праздником. И прежде всего хочу пожелать здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким, поблагодарить за ваш нелёгкий труд, столь нужный для страны, для всех нас", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни граждан. И отметил важность того, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. "Более того, наращивает своё влияние на мировых рынках, а это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности, о том, что наша, российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей, как у нас в стране, так и за рубежом", - добавил президент.

Он также напомнил, что сейчас Россия поставляет аграрную продукцию более чем 150-ти странам. По итогам прошлого года Россия занимает первое место в мире по поставкам пшеницы, а по ряду других позиций входит в тройку мировых лидеров. "Всё это, безусловно, результат вашего труда, вашего профессионализма. Мы обязательно должны и будем двигаться дальше, наращивать наш потенциал", - подчеркнул глава государства.