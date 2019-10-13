Шнуров рассказал, чем займется после "Ленинграда"

"А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне, на самом деле, не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!" — приводит Пятый канал слова артиста.