Шнуров рассказал, чем займется после "Ленинграда"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастрольной деятельности с группой "Ленинград".
Шнуров заявил, что больше не будет давать публичных концертов.
"А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне, на самом деле, не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!" — приводит Пятый канал слова артиста.
Финальный концерт тура коллектива прошел на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 12 октября.
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