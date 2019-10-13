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РИА Новости

Шнуров рассказал, чем займется после "Ленинграда"

09:16 13.10.2019 (обновлено: 13:55 13.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастрольной деятельности с группой "Ленинград".
Шнуров заявил, что больше не будет давать публичных концертов.

"А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне, на самом деле, не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!" — приводит Пятый канал слова артиста.

Финальный концерт тура коллектива прошел на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 12 октября.
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
16 сентября, 11:16Культура
На Шнурова пожаловались в полицию за мат на концерте
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ЛенинградШнур (Сергей Шнуров)ЛенинградСанкт-Петербург
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