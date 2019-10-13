Премьер Южной Кореи посетит церемонию интронизации нового императора Японии

СЕУЛ, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён посетит интронизацию нового императора Японии Нарухито и возможно проведет переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не поедет на интронизацию японского императора.
Как заявили агентству в офисе премьер-министра, Ли Нак Ён посетит Японию 22-24 октября. По данным агентства, Абэ планирует контакты примерно с 50 иностранными гостями, которые посетят Токио на церемонии, и может провести короткую встречу с Ли Нак Ёном. Если встреча состоится, это станет первыми переговорами на высоком уровне с момента разлада в отношениях двух стран.
"Мы надеемся, что (визит Ли Нак Ёна в Японию – ред.) поможет улучшить отношения между Японией и Южной Кореей", - заявили в президентской администрации.
Южная Корея и Япония 11 октября провели переговоры в Швейцарии в рамках первого этапа разбирательства касательно жалобы Сеула в ВТО на введенные Японией экспортные ограничения.
Япония в июле вывела Южную Корею из режима наибольшего благоприятствования в поставках Сеулу некоторых материалов для производства электроники после того, как южнокорейский суд потребовал от японцев компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался во время японского колониализма в Корее (1910-1945 гг.). После этого Южная Корея объявила об отказе от продления договора с Японией по обмену разведывательной информацией (GSOMIA), а также подала жалобу в ВТО.
Церемония восшествия на престол императора Нарухито состоялась 1 мая после того, как его отец решил передать ему престол и отойти от дел в связи с преклонным возрастом – императору Акихито в декабре исполнилось 85 лет. С 1 мая в Японии началась эпоха правления Рэйва, что можно перевести как "красота и гармония". Вторая часть интронизации, церемония объявления Нарухито императором, должна пройти с участием иностранных гостей 22 октября.