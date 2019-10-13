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РИА Новости

Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

06:01 13.10.2019
17031
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Отношение президента России Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".
"Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (заключенными. — Прим. ред.) 35 на 35", — сказал он.
Кравчук подчеркнул, что о об этом раньше и речи не было. Кроме того, по его мнению, Москва стала по-другому смотреть на Киев.
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
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Экс-президент отметил, что у Украины и России между собой осталось много неразрешенных вопросов, с которыми невозможно будет быстро справиться, однако "раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи".
Кравчук предположил, что "первый серьезный разговор" состоится на предстоящей в Париже встрече нормандской четверки.
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Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Петр ПорошенкоЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
По-другому - это как? По-моему Россия смотрит на украину с жалостливой брезгливостью. Никаких других эмоций она и не вызывает.
13 октября, 07:54
Northern F0x
6220003
1-й президент, это который с Ельциным СССР развалили? Разве он еще не в геенне огненной???😡😡😡😡😡😡
13 октября, 06:22
Felix D
5412002
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