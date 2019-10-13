Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Отношение президента России Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала Отношение президента России Владимира Путина к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина"

"Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским — разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (заключенными. — Прим. ред.) 35 на 35", — сказал он.

Кравчук подчеркнул, что о об этом раньше и речи не было. Кроме того, по его мнению, Москва стала по-другому смотреть на Киев.

"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

Экс-президент отметил, что у Украины и России между собой осталось много неразрешенных вопросов, с которыми невозможно будет быстро справиться, однако "раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьезные речи".