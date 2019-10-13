Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что его оклад необходимо было повысить, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Ранее в Заксобрание внесли проект о повышении оклада руководителя региона до 27 тысяч рублей.

В комментарии РБК Левченко отметил, что уровень заработных плат работников бюджетной сферы в области небольшой. По его словам, во время паводка "люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов", получая при этом по 30 тысяч рублей.

Вместе с тем, пояснил Левченко, у этих людей размер зарплат находится в зависимости от зарплаты губернатора и выражается в процентах от этой величины.

"Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа", — сказал глава региона.

Также Левченко рассказал, что большую часть заработной платы отдает благотворительным организациям. Также в 2015 году, после того как занял пост губернатора, он урезал зарплату себе и своим заместителям на 10% по причине тяжелой финансовой ситуации.

Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев пояснил РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента России.

Собеседник агентства уточнил, что это осуществляется в рамках законодательства, поскольку расчет зарплаты подчиненных непосредственно привязан к уровню зарплаты руководителя, и, соответственно, выполнить президентский указ без этой меры невозможно.

Он добавил, что о 44% повышения, как ранее сообщалось, речи не идет — эта цифра не соответствует действительности. В настоящее время оклад главы региона составляет чуть менее 19 тысяч рублей.

Начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам Валерий Митусов пояснил, что рост зарплат госслужащих в регионе, в том числе губернатора, стал возможен благодаря увеличению доходной части областного бюджета.

По его словам, уровень окладов в системе органов госвласти в области не изменялся с 2012 года, а лишь два раза индексировался на процент роста инфляции: на 4% в 2018 году и на такой же процент в 2019 году. При этом во исполнение майских указов президента России средняя зарплата ряда работников основного персонала госучреждений в регионе выросла с 2012 года в 2,3 раза.

"Губернатором Иркутской области принято решение о повышении окладов всех областных государственных служащих в равном размере. Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%", — отмечается в сообщении.

Фактическое повышение окладов от существующих на сегодняшний день составит 20%.

Критика в Госдуме

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов после появления публикаций в СМИ о повышении зарплаты призвал Левченко быть скромнее.

"Если бы от этой зарплаты зависели бы зарплаты бюджетников, то тогда это было бы хорошо. Но насколько я понимаю, от этого не зависят зарплаты бюджетников", — сказал он.

"Поэтому, как говорил их (коммунистов; Сергей Левченко является членом КПРФ — ред.) вождь товарищ Ленин, нужно быть скромнее", — добавил Неверов.

Единоросс добавил, что повышение зарплат допустимо, если оно происходит в рамках индексации на уровне инфляции. Вместе с тем в Иркутской области, по его словам, "повышение произошло достаточно большое".