В Ленобласти горит склад на площади более двух тысяч квадратных метров

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кирпичный склад горит на площади более 2 тысяч квадратных метров в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сообщается, что сообщение о пожаре внутри кирпичного складского здания поступило в 23.15 (мск).
В 01.29 огонь был локализован на площади 2,07 тысячи квадратных метров.
"Проводится проливка и разборка пожара", - сказал собеседник.
Сведений о пострадавших не поступало.
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