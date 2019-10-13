Военные запретили передвижение по Эквадору на 24 часа

Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор. Архивное фото

Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор

МЕХИКО, 13 окт - РИА Новости. Командование вооруженных сил Эквадора объявило о введении на территории страны запрета на передвижения на ближайшие сутки, сообщение опубликовано в Командование вооруженных сил Эквадора объявило о введении на территории страны запрета на передвижения на ближайшие сутки, сообщение опубликовано в Twitter

Ранее в субботу президент Ленин Морено на фоне массовых протестов в стране заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.

"С 15 часов (23.00 мск) субботы 12 октября на 24 часа... установлен запрет на передвижения в стратегически важных районах на всей территории страны", - говорится в заявлении военных.

В списке стратегических районов, согласно документу, государственные, военные и полицейские учреждения, порты и аэропорты, объекты телекоммуникационной инфраструктуры, водо- и электроснабжения, нефтедобычи и переработки.

Вооруженные силы и полиция Эквадора уполномочены контролировать ситуацию в публичных местах и местах скопления людей, регистрировать граждан и автомобили.