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РИА Новости

Военные запретили передвижение по Эквадору на 24 часа

01:54 13.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoЛюди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор
Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор
© REUTERS / Ivan Alvarado
Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор. Архивное фото
МЕХИКО, 13 окт - РИА Новости. Командование вооруженных сил Эквадора объявило о введении на территории страны запрета на передвижения на ближайшие сутки, сообщение опубликовано в Twitter.
Ранее в субботу президент Ленин Морено на фоне массовых протестов в стране заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.
"С 15 часов (23.00 мск) субботы 12 октября на 24 часа... установлен запрет на передвижения в стратегически важных районах на всей территории страны", - говорится в заявлении военных.
В списке стратегических районов, согласно документу, государственные, военные и полицейские учреждения, порты и аэропорты, объекты телекоммуникационной инфраструктуры, водо- и электроснабжения, нефтедобычи и переработки.
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Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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