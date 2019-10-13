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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*

01:38 13.10.2019
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что Анкара продолжит операцию в Сирии до полного устранения угрозы Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки ИГ*, сообщила администрация турецкого лидера.
Ранее в канцелярии премьер-министра Великобритании сообщили, что Джонсон в ходе данной беседы призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и заявил, что Британия и другие страны готовы поддержать переговоры о перемирии.
"Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Президент рассказал о целях операции "Источник мира" и заявил, что она будет продолжаться до тех пор, пока террористическая угроза РПК - сил самообороны сирийских курдов - и ИГ* на севере Сирии не будет полностью устранена, что позволит обеспечить добровольное и безопасное возвращение сирийских беженцев", - говорится в сообщении.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииИсламское государствоБорис ДжонсонСирияВ мире
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