Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора

Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито. Архивное фото

Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Офисы газеты El Comercio и одной из крупнейших телевизионных сетей Эквадора Teleamazonas подверглись нападению неизвестных, сообщила El Comercio.

"Здание El Comercio в Кито было атаковано во второй половине дня в субботу группой неизвестных", - сообщила газета в Twitter

Также, по ее данным, было совершено нападение и на офис Teleamazonas, которое закидали коктейлями Молотова. В результате возник пожар на парковке у здания.

Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы правительства. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.

#QUITO | Bombas molotov han sido arrojadas contra Teleamazonas. Hay llamas en el parqueadero del edificio junto a las antenas parabólicas del medio de comunicación



Video: Cortesía

12-10-2019 pic.twitter.com/foU4jwE9kf — El Comercio (@elcomerciocom) 12 октября 2019 г.