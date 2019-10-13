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РИА Новости

Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора

00:55 13.10.2019
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© REUTERS / Ivan Alvarado Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито
© REUTERS / Ivan Alvarado
Силы безопасности Эквадора во время акции протеста у здания Национального собрания в Кито. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Офисы газеты El Comercio и одной из крупнейших телевизионных сетей Эквадора Teleamazonas подверглись нападению неизвестных, сообщила El Comercio.
"Здание El Comercio в Кито было атаковано во второй половине дня в субботу группой неизвестных", - сообщила газета в Twitter.
Также, по ее данным, было совершено нападение и на офис Teleamazonas, которое закидали коктейлями Молотова. В результате возник пожар на парковке у здания.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы правительства. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
Ранее в субботу Морено на фоне массовых протестов в стране заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.
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