Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Власти Эквадора рекомендуют туристам оставаться в отелях, а тем, кто находится в столичном аэропорту, не покидать его на время действия комендантского часа и военного контроля, объявленных в Кито. С таким заявлением выступили министерство туризма страны и руководство международного аэропорта.

Ранее в субботу президент Эквадора Ленин Морено на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.

"В соответствии с объявленным комендантским часом для Кито и окрестностей туристам рекомендуется оставаться там, где они разместились, или в любом другом безопасном месте", - сообщает министерство в Twitter.

"Мы просим вас не ехать в аэропорт, а тех, кто уже находится в терминале, не выходить из терминала, пока не будет издано новое распоряжение правительства, уже запретившего передвижение по улицам", - сообщил международный аэропорт. Он также заявил об отмене целого ряда рейсов.