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РИА Новости

Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту

00:36 13.10.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протесты в Эквадоре. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Власти Эквадора рекомендуют туристам оставаться в отелях, а тем, кто находится в столичном аэропорту, не покидать его на время действия комендантского часа и военного контроля, объявленных в Кито. С таким заявлением выступили министерство туризма страны и руководство международного аэропорта.
Ранее в субботу президент Эквадора Ленин Морено на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.
"В соответствии с объявленным комендантским часом для Кито и окрестностей туристам рекомендуется оставаться там, где они разместились, или в любом другом безопасном месте", - сообщает министерство в Twitter.
"Мы просим вас не ехать в аэропорт, а тех, кто уже находится в терминале, не выходить из терминала, пока не будет издано новое распоряжение правительства, уже запретившего передвижение по улицам", - сообщил международный аэропорт. Он также заявил об отмене целого ряда рейсов.
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Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы правительства. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
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