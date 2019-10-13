Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт - РИА Новости. Власти Эквадора рекомендуют туристам оставаться в отелях, а тем, кто находится в столичном аэропорту, не покидать его на время действия комендантского часа и военного контроля, объявленных в Кито. С таким заявлением выступили министерство туризма страны и руководство международного аэропорта.
Ранее в субботу президент Эквадора Ленин Морено на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.
"В соответствии с объявленным комендантским часом для Кито и окрестностей туристам рекомендуется оставаться там, где они разместились, или в любом другом безопасном месте", - сообщает министерство в Twitter.
"Мы просим вас не ехать в аэропорт, а тех, кто уже находится в терминале, не выходить из терминала, пока не будет издано новое распоряжение правительства, уже запретившего передвижение по улицам", - сообщил международный аэропорт. Он также заявил об отмене целого ряда рейсов.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы правительства. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.