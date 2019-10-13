Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Представители украинской диаспоры из нескольких стран мира прибывают с ознакомительным визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины региона Анастасия Гридчина.
"В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира. Всего около 15 человек, представляющих украинскую диаспору в Польше, Казахстане, Молдове, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, официальная часть визита начнется в понедельник с возложения цветов к памятнику гетману Богдану Хмельницкому, под предводительством которого Запорожское казачество в Переяславе 18 января 1654 года приняло решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.
"В рамках визита также планируется посещение музея украинской вышивки в Симферополе. Центральным мероприятием станет проведение круглого стола на тему "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом" , - сказала Гридчина.