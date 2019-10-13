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РИА Новости
Культура

Гвинет Пэлтроу забыла, что снималась в "Человеке-пауке"

01:45 13.10.2019
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© Columbia Pictures / Marvel Studios Inc. (2017)Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Возвращение домой
© Columbia Pictures / Marvel Studios Inc. (2017)
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала на кулинарном шоу с Джоном Фавро, что забыла о съемках в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" (2017 год). Ведущий тоже снимался в этом боевике, сообщает DailyMail.
"Мы же не были в "Человеке-пауке". Я снималась в "Мстителях". Ты о чем сейчас?", — спросила Пэлтроу.
"Помнишь, в конце "Человека-паука", когда мы собирались выйти и выступить с пресс-конференцией. Я тебе еще кольцо передаю", — напомнил ей Фавро. "Это был "Человек-паук? Боже ты мой", — воскликнула актриса.
Гвинет Пэлтроу объяснила свою забывчивость тем, что снималась в стольких фильмах Marvel, что запуталась в них, и, вообще, она 47-летняя мать и не может все помнить.
Она снялась во всех трех фильмах о "Железном человека" вместе с Робертом Дауни — младшим в роли его жены, а также в трех частях "Мстителей", включая финал.
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