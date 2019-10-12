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РИА Новости

В Петербурге создали комиссию по расследованию смерти школьника в "Артеке"

15:41 12.10.2019 (обновлено: 17:28 12.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Капельница в детской больнице. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга создало комиссию по установлению обстоятельств и причин смерти школьника, приехавшего по путевке в международный детский лагерь "Артек" и скончавшегося в больнице в Крыму от пневмонии, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
Старший помощник руководителя крымского управления СК РФ Ольга Постнова сообщила в субботу, что 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, отдыхавший в "Артеке", скончался в Ялтинской городской больнице от пневмонии, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Как сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ, ведомство создало комиссию по расследованию смерти 12-летнего петербургского школьника. По предварительной информации, мальчик находился с 23 сентября в лагере "Артек" по путевке. После жалобы на плохое самочувствие 11 октября он был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, но в тот же день ребёнок скончался.
Дети в МДЦ Артек
Вчера, 15:32РИА Новости
Росздравнадзор проведет проверку в "Артеке" из-за смерти ребенка
"Правительством Санкт-Петербурга создана комиссия для установления обстоятельств и причин смерти в Ялтинской больнице 12-летнего петербургского школьника, отдыхавшего в Крыму в международном детском центре "Артек". В состав комиссии вошли сотрудники министерства просвещения РФ, комитетов по образованию, по здравоохранению и по социальной политике Санкт-Петербурга, а также руководители школы, в которой учился ребенок. Комиссию возглавила вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева", - говорится в сообщении.
Городские власти отмечают, что совместно с Минпросвещения оказывают необходимую помощь семье погибшего ребенка, чьи родители в сопровождении заместителя директора школы и представителя комитета по образованию Санкт-Петербурга уже прибыли в Крым.
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АртекКрымСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Много вопросов возникает к медицинской службе лагеря.
12 октября, 17:31
ТМТамара Мадлеева
801202
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