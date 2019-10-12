Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T16:43Z
https://ria.ru/20191012/1559704158.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

В "Артеке" от пневмонии умер ребенок

13:11 12.10.2019 (обновлено: 16:43 12.10.2019)
15899
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в ялтинской больнице умер от пневмонии ребенок, отдыхавший в международном детском центре "Артек". Об этом сообщила старший помощник руководителя крымского управления Следственного комитета Ольга Постнова.
Как выяснило следствие, 12-летнего мальчика, приехавшего в "Артек" из Санкт-Петербурга, доставили в ялтинскую городскую больницу № 1 накануне днем. Медики несколько часов пытались помочь ему, но, несмотря на их усилия, ребенок скончался.
Постнова добавила, что уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи изъяли медицинскую документацию в "Артеке" и больнице, назначили необходимые экспертизы, допросили руководство и сотрудников лагеря.
"Руководством МДЦ "Артек" и Министерством здравоохранения Республики Крым оказывается содействие следствию", — подчеркнула представитель СК.
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
5 апреля, 11:58РИА Новости
В Дагестане ребенок впал в кому после укола и умер
В Министерстве просвещения уточнили, что школьник приехал в "Артек" по путевке 23 сентября.
"Министерство просвещения и МДЦ "Артек" приносят соболезнования родным и близким ребенка. Приказом министерства создана комиссия по расследованию несчастного случая, в состав которой вошли представители министерства и "Артека", — говорится в сообщении.
Ситуацию взяла на контроль министр просвещения Ольга Васильева. Правительство Санкт-Петербурга и министерство оказывают семье мальчика помощь.
4241254729
Обсудить 8
АртекСледственный комитет РФКрымРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Лента
новостей
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Отец предполагаемого убийцы девочки в Саратове заявил, что тот "ему никто"
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"
Турецкие военный у города Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Источник: Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Дедушка с внуком на прогулке
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Девушка на тропическом курорте
На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Военные запретили передвижение по Эквадору на 24 часа
01:38Эрдоган продолжит операцию в Сирии до устранения угрозы РПК и ИГ*
01:08Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР
00:55Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора
00:40ЕС предложили рецепт, как не превратиться в "задний двор" мировой политики
00:36Комендантский час в Кито запер туристов в гостиницах и аэропорту
00:31В мире отмечают день рождения "битломании"
00:24В Екатеринбурге пройдет опрос о месте возведения храма
00:21В Саратове пройдет прощание с убитой девочкой
00:20Иудеи уходят "жить в шалашах" - в воскресенье начинают праздновать Суккот
00:19Несколько полицейских погибли в Кении при подрыве взрывного устройства
00:08Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым
00:07Тунис выберет своего президента во втором туре
00:01В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой
23:59Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов
23:47Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
23:43Выставка костюмов русских дизайнеров открылась на станции "Воробьевы горы"
23:37В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
23:27Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
23:08Саудовская Аравия подтвердила прибытие американских военных
Лента новостейМолния