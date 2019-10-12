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РИА Новости

В СФ прокомментировали слова Зеленского о шоке Европы от действий Порошенко

13:45 12.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с экс-лидером Украины Петром Порошенко.
Ранее на странице офиса президента Украины в Facebook было опубликовано видео выступления Зеленского. По его словам, Порошенко не может поверить в то, что он больше не президент Украины. Он отметил, что лидеры многих европейских государств и СМИ "в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус, однако единственное, что он (Порошенко) забывает, что он уже не президент". Кроме этого, в четверг на своем пресс-марафоне глава Украины высказал мнение, что бывший президент хочет стать лидером нового "майдана".
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Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
"Владимир Зеленский, прибегнув к эвфемизму, назвал попытки бывшего президента Украины Петра Порошенко возглавить "новый майдан" его ошибкой. Но это не ошибка. По сути, речь идет по меньшей мере о публичных призывах к захвату государственной власти, что является уголовным преступлением (ст. 109, ч. 3 Уголовного кодекса Украины: ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет) ... Зеленскому нужно апеллировать не к общественности - и ссылки на Европу здесь вряд ли помогут, - а к Уголовному кодексу Украины. Иначе получится, как в басне Ивана Крылова "Кот и повар": а Васька слушает, да ест", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Также он отметил, что действия боевиков националиста Андрей Билецкого - это "очевидное следствие призывов Порошенко".
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Ранее Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли несколько акций протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Порошенко принял участие в одном из митингов в Киеве.
Контактная группа по Донбассу договорилась начать отвод сил в Петровском и Золотом в октябре. После этого лидер украинской националистической партии "Национальный корпус" и командир полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ) Андрей Билецкий прибыл в населенный пункт Золотое Луганской области и заявил о готовности "защищать поселок" в случае отвода украинских силовиков.
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