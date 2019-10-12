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РИА Новости

В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский

03:33 12.10.2019 (обновлено: 10:25 12.10.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский. Видео его выступления опубликовано на странице офиса президента в фейсбуке.
По словам Зеленского, Порошенко хочет возглавить новый "Майдан", однако это его ошибка.

Вы видели заявления и президента Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус. Однако единственное, что он забывает, что он уже не президент, — не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Владимир Зеленский
Зеленский добавил, что его предшественник выступает против разведения сил в Донбассе, потому что понимает, что "формула Штайнмайера" "в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах".
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Первого октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок предоставления Донбассу особого статуса и проведения там местных выборов. После этого на Украине прошли массовые акции протеста, в Киеве состоялось вече, собравшее около десяти тысяч человек.
При этом Зеленский заявлял, что альтернативы "формуле Штайнмайера" нет.
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Франция
Ситуация на УкраинеДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийГерманияЕвропаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Европейцы взрастили на Украине каких то фашистов, которых только война устраивает, а теперь и сами не рады. Кажется ИГИЛ также появились после поддержки демократических движений в арабских странах.
12 октября, 06:18
РСРоман Славянский
9610001
И у Порошенко, и у Зеленского хозяин один. И он, хозяин, дал команду Порошенко не трогать. И оба этих поца знают об этом. И остаётся Зеленскому лишь заниматься словоблудием. Не более.
12 октября, 06:48
НЕНикита Ермаков
7030100
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