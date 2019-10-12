В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский

Вы видели заявления и президента Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус. Однако единственное, что он забывает, что он уже не президент, — не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит.