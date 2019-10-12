В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский. Видео его выступления опубликовано на странице офиса президента в фейсбуке.
По словам Зеленского, Порошенко хочет возглавить новый "Майдан", однако это его ошибка.
Вы видели заявления и президента Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус. Однако единственное, что он забывает, что он уже не президент, — не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит.
Зеленский добавил, что его предшественник выступает против разведения сил в Донбассе, потому что понимает, что "формула Штайнмайера" "в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах".
Первого октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок предоставления Донбассу особого статуса и проведения там местных выборов. После этого на Украине прошли массовые акции протеста, в Киеве состоялось вече, собравшее около десяти тысяч человек.
При этом Зеленский заявлял, что альтернативы "формуле Штайнмайера" нет.