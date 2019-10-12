В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области в районе 119 километра трассы "Кола", сообщили в ГИБДД России.

"В 10.00 на 119 километре федеральной автодороги "Кола" водитель 1988 года рождения, управляя грузовой автомашиной Shacman, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направление автобусом Неман", - рассказал собеседник агентства.

Семь человек в результате ДТП получили телесные повреждения и после оказания медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение. Автобус, добавили в ГИБДД, ехал в Тихвинский монастырь и перевозил 24 пассажира.