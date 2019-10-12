Захарова ответила на слова МИД Латвии о салюте в честь освобождения Риги

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Министерства иностранных дел Латвии о неприемлемости салюта, посвященного освобождению Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Дипломат отметила, что Латвия потеряла экономический, военный и гуманитарный суверенитет из-за того, что разместила у себя силы США и НАТО.
"Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов", — заявила она РБК.
На это Латвия тратит два процента ВВП, продолжила Захарова. "Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию", — считает она.
Советские войска освободили Ригу от немецких захватчиков 13 октября 1944 года. Это было частью большой операции по освобождению Прибалтики, в которой участвовало несколько фронтов: три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского и Ленинградского фронтов, а также Балтийского флота. В результате наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные ушли в Курляндию.
Российское Минобороны в преддверии 75-летия Победы отмечает праздничными салютами освобождение городов СССР и Восточной Европы. В этом году уже состоялись фейерверки в день освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста и Таллина. Салют в честь освобождения Риги запланирован на 13 октября, неделю спустя будет отмечаться освобождение Белграда.
В 2020-м салюты прогремят 17 января — в день освобождения Варшавы, 13 февраля — Будапешта, 4 апреля — Братиславы, 13 апреля — Вены, 9 мая — Праги, а также 2 мая — в честь взятия Берлина.
Страны Балтии выступают с протестами против этих салютов, так как считают, что с 1940 по 1991 год якобы были оккупированы СССР. Россия как правопреемница Советского Союза категорически не согласна с такой постановкой вопроса и не раз подчеркивала, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени.
Да всё проще. Для нас освобождение Риги - военная победа, что же нам её не праздновать? Это наше дело и больше ничьё. А для нынешних латвийских властей, очевидно, разгром нацистов - это их личное военное поражение - ну что ж, не празднуйте. Но и нам не пытайтесь указывать.
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