Захарова ответила на слова МИД Латвии о салюте в честь освобождения Риги

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Министерства иностранных дел Латвии о неприемлемости салюта, посвященного освобождению Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Дипломат отметила, что Латвия потеряла экономический, военный и гуманитарный суверенитет из-за того, что разместила у себя силы США и НАТО.

"Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов", — заявила она РБК

На это Латвия тратит два процента ВВП, продолжила Захарова. "Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию", — считает она.

Советские войска освободили Ригу от немецких захватчиков 13 октября 1944 года. Это было частью большой операции по освобождению Прибалтики, в которой участвовало несколько фронтов: три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского и Ленинградского фронтов, а также Балтийского флота. В результате наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные ушли в Курляндию.

Российское Минобороны в преддверии 75-летия Победы отмечает праздничными салютами освобождение городов СССР и Восточной Европы. В этом году уже состоялись фейерверки в день освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста и Таллина. Салют в честь освобождения Риги запланирован на 13 октября, неделю спустя будет отмечаться освобождение Белграда.

В 2020-м салюты прогремят 17 января — в день освобождения Варшавы, 13 февраля — Будапешта, 4 апреля — Братиславы, 13 апреля — Вены, 9 мая — Праги, а также 2 мая — в честь взятия Берлина.