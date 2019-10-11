МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

"Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рига считает заключенное в 1939 году соглашение Молотова-Риббентропа противоправным документом, открывшим "путь к началу Второй Мировой войны и агрессии Советского Союза против Латвии".

Планируемый в Москве салют дипломаты назвали "недружественным шагом".

Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики — большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.