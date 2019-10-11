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РИА Новости

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

23:35 11.10.2019 (обновлено: 23:37 11.10.2019)
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© Фото : Public domain Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
© Фото : Public domain
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
"Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Концлагерь Саласпилс, в котором погибли сотни тысяч рижан и жителей других городов в период фашистской оккупации Латвии
Вчера, 00:4280 лет с начала Второй мировой войны
Минобороны рассказало о зверствах фашистов в лагере Саласпилс под Ригой
Рига считает заключенное в 1939 году соглашение Молотова-Риббентропа противоправным документом, открывшим "путь к началу Второй Мировой войны и агрессии Советского Союза против Латвии".
Планируемый в Москве салют дипломаты назвали "недружественным шагом".
Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
Вчера, 11:59Сказано в эфире
Историк рассказал, что "затуманивает правду" латышам о Второй мировой Минобороны РФ обнародовало рассекреченные архивные документы об освобождении Риги в 1944 году. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение о том, повлияет ли историческая правда на позицию властей Латвии в оценке итогов войны.
Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики — большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.
В то же время страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница Союза категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство страны неоднократно заявляло, что ни о какой советской оккупации стран Балтии не может быть и речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
Минобороны запустило спецпроект об освобождении Риги от фашистов
© Фото : Архив МинобороныМинистерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
Документ об освобождении Риги 3
1 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
© Фото : Архив МинобороныМинистерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
Документ об освобождении Риги 2
2 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
© Фото : Архив МинобороныМинистерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
Документ об освобождении Риги 1
3 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
© Фото : Архив МинобороныМинистерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
Документ об освобождении Риги
4 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
1 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
2 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
3 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
4 из 4
Министерство обороны России разместило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", в рамках которого опубликовало рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов.
© Фото : Архив Минобороны
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ЛатвияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да, плевать на выступление МИД Латвии. Россия имеет полное право устраивать салюты в Москве в честь любого события, которого считает важным для себя. А МИД Латвии пущай выступает против салютов или запрещает их в своей Риге. Кишка тонка - Москве что-то запрещать.
12 октября, 00:25
waldemarwanke
18100003
Недружественный шаг, говорите? Да вы только и делаете, что эти самые "недружественные шаги". Поэтому, чья бы корова мычала...
11 октября, 23:52
ВВВиталий Виталий
7400003
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