МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
"Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Рига была освобождена от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики — большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.
В то же время страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница Союза категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство страны неоднократно заявляло, что ни о какой советской оккупации стран Балтии не может быть и речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
Да, плевать на выступление МИД Латвии. Россия имеет полное право устраивать салюты в Москве в честь любого события, которого считает важным для себя. А МИД Латвии пущай выступает против салютов или запрещает их в своей Риге. Кишка тонка - Москве что-то запрещать.
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