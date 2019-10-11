Минобороны запустило спецпроект об освобождении Риги от фашистов

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство обороны запустило на своем сайте Министерство обороны запустило на своем сайте спецпроект "Огни свободной Риги", там опубликованы рассекреченные документы, связанные с освобождением латвийской столицы от нацистов.

Пользователи могут ознакомиться с планом Рижской наступательной операции, журналами боевых действий, политдонесениями, наградными документами отличившихся бойцов Красной армии, свидетельствами о зверствах немецких оккупантов.

Также благодаря обнародованным материалам можно узнать, какой была реакция рижан на вступление советских войск в освобожденный 13 октября 1944 года город.

"Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало более приветливо, чем в Риге. <…> Горожане встречали бойцов и офицеров с цветами и красными флагами", — говорится в докладе начальника политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии.

Освобождение Прибалтики — большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, части третьего Белорусского и Ленинградского, а также подразделения Балтийского флота. В результате нацисты покинули Эстонию, Латвию и Литву. Из 59 немецких дивизий 29 были разбиты, остальные 30 ушли в Курляндию.