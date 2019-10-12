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РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

11:52 12.10.2019 (обновлено: 12:08 12.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель снова оттолкнула журналиста. На этот раз на нее пожаловалась корреспондент издания "Апостроф" Юлия Забелина.
Журналистка пояснила, что во время пресс-марафона на фудкорте 10 октября она подошла к Зеленскому, чтобы лично задать ему вопрос. Это не понравилось Мендель, которая взяла журналистку под локоть и попыталась отвести в сторону. Видеозапись случившегося представительница СМИ опубликовала в Facebook.
В комментарии изданию "Буквы" журналистка пояснила, что пресс-секретарь оттолкнула ее и попросила не задавать вопросы. "А когда я попросила ее не толкать меня, она ответила: "Кто вас толкает?" — возмутилась Забелина.
При этом Зеленский отреагировал гораздо спокойнее своего пресс-секретаря, отметила она.
Юлия Мендель
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Забелина призналась, что формат пресс-марафона ей не понравился: первый этаж фудкорта был открыт для всех, это была "часть шоу", и работать в таких условиях оказалось сложно.
"Хотя нельзя не сказать, что у всех сидевших, у всех была возможность задать свой вопрос, не было "темников", указаний, что спрашивать, что нет, кроме бесконечно толкающей в бок или шепчущей в ухо Юлии Мендель, которая накаляла обстановку", — добавила Забелина.
Ранее украинский журналист Даниил Яневский подал на Мендель заявление в полицию. Поводом стал инцидент, когда она оттолкнула его коллегу Сергея Андрушко, пытавшегося задать вопрос президенту.
Пресс-секретарь объяснила, что журналист нарушил личное пространство Зеленского. После скандала Союз журналистов Украины призвал офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
10 октября, 14:46РИА Новости
Зеленский объяснил поведение пресс-секретаря в ситуации с журналистом
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