Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель снова оттолкнула журналиста. На этот раз на нее пожаловалась корреспондент издания "Апостроф" Юлия Забелина.

Журналистка пояснила, что во время пресс-марафона на фудкорте 10 октября она подошла к Зеленскому, чтобы лично задать ему вопрос. Это не понравилось Мендель, которая взяла журналистку под локоть и попыталась отвести в сторону. Видеозапись случившегося представительница СМИ опубликовала в Facebook.

В комментарии изданию "Буквы" журналистка пояснила, что пресс-секретарь оттолкнула ее и попросила не задавать вопросы. "А когда я попросила ее не толкать меня, она ответила: "Кто вас толкает?" — возмутилась Забелина.

При этом Зеленский отреагировал гораздо спокойнее своего пресс-секретаря, отметила она.

Забелина призналась, что формат пресс-марафона ей не понравился: первый этаж фудкорта был открыт для всех, это была "часть шоу", и работать в таких условиях оказалось сложно.

"Хотя нельзя не сказать, что у всех сидевших, у всех была возможность задать свой вопрос, не было "темников", указаний, что спрашивать, что нет, кроме бесконечно толкающей в бок или шепчущей в ухо Юлии Мендель, которая накаляла обстановку", — добавила Забелина.

Ранее украинский журналист Даниил Яневский подал на Мендель заявление в полицию. Поводом стал инцидент, когда она оттолкнула его коллегу Сергея Андрушко, пытавшегося задать вопрос президенту.