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РИА Новости

Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко

11:34 12.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании экс-главы государства Петра Порошенко возглавить новый "Майдан".
По словам Минченко, Зеленский преувеличивает значение Киева для европейских лидеров. По мнению эксперта, с их стороны нет ни особого "напряжения" в отношении Порошенко, ни особого восторга по отношению к нынешнему президенту.
"Европейцы хотят поскорее забыть об украинской теме, чтобы не было раздражающего фактора", - отметил политолог в комментарии RT.
Также он добавил, что Порошенко стремится проявлять любую политическую активность, которая могла бы помочь ему избежать уголовного преследования.
Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с Порошенко. По словам действующего президента Украины, Порошенко хочет стать лидером нового "Майдана", однако это его ошибка.
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