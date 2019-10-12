Источник: последние моряки с арестованного в Индии судна вернулись в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Последние четверо российских моряков с сухогруза "Всеволод Белецкий", арестованного за долги в индийском порту Халдия, в субботу рано утром вылетели в Россию, сообщил РИА Новости источник в МИД южноазиатской страны.