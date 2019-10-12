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РИА Новости

Источник: последние моряки с арестованного в Индии судна вернулись в Россию

09:40 12.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМурманский морской порт
Мурманский морской порт
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Мурманский морской порт. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт – РИА Новости. Последние четверо российских моряков с сухогруза "Всеволод Белецкий", арестованного за долги в индийском порту Халдия, в субботу рано утром вылетели в Россию, сообщил РИА Новости источник в МИД южноазиатской страны.
"По нашей информации, все четверо членов экипажа российского судна "Всеволод Белецкий сегодня в 3 часа утра (около 00.30 мск) покинули Индию через Калькутту", - рассказал представитель дипведомства, знакомый с деталями вопроса.
Первые пятеро российских моряков вылетели из Индии 2 октября. Все это время генконсульство РФ в Калькутте находилось в постоянном контакте с местными властями, добиваясь скорейшего возвращения соотечественников на родину.
Судно "Всеволод Белецкий" было арестовано в Индии в ноябре 2017 году из-за долгов за обслуживание. Моряки из РФ со стоящих в Индии и Китае сухогрузов "Всеволод Белецкий" и "Петр Великий", принадлежащих "Мурманскому морскому пароходству", в апреле жаловались в ITF на нехватку еды и воды на борту.
В начале сентября 2018 года ОАО "Мурманское морское пароходство" заявляло, что испытывает финансовые трудности, однако опровергало, что компания находится в стадии банкротства.
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