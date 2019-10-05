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РИА Новости

Пять моряков арестованного судна "Всеволод Белецкий" вернулись домой

16:06 05.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид Мурманска
Вид Мурманска
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Вид Мурманска. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Калькутте сообщило, что смогло добиться разрешения местных властей на выезд из страны пяти моряков арестованного в порту Халдия сухогруза "Всеволод Белецкий", принадлежащего ОАО "Мурманскому морскому пароходству".
"Удалось добиться разрешения местных властей на выезд из страны пяти моряков, вылетевших в Мурманск 2 октября 2019 г. В настоящее время Генконсульство прилагает максимум усилий по скорейшему возращению оставшихся четырех членов команды судна в Россию", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте генконсульства на Facebook.
Дипломаты генконсульства содействуют возвращению на родину попавших в сложную ситуацию моряков: в режиме реального времени взаимодействуют с индийской иммиграционной службой и портовыми властями, руководством ОАО "Мурманское морское пароходство".
"В ходе консульских посещений россиянам передаются продукты питания и медикаменты, врач Генконсульства оказывает экипажу консультационную медицинскую помощь", - заявили в генконсульстве.
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Судно "Всеволод Белецкий" было арестовано в Индии в ноябре 2017 году из-за долгов за обслуживание. Моряки из РФ со стоящих в Индии и Китае сухогрузов "Всеволод Белецкий" и "Петр Великий", принадлежащих "Мурманскому морскому пароходству", в апреле жаловались в ITF на нехватку еды и воды на борту.
В начале сентября 2018 года ОАО "Мурманское морское пароходство" заявляло, что испытывает финансовые трудности, однако опровергало, что компания находится в стадии банкротства.
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Мурманское морское пароходствоМурманскВ мире
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