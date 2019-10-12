Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни в России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни и недостаток заведений, где можно отведать традиционные русские блюда. Этими мыслями он поделился в телеграм-канале.
"На улицах наших городов сплошная "чайхана". Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины?" — посетовал парламентарий.
Он согласился с тем, что в ресторанах восточной кухни вкусно кормят, однако, по его мнению, с русской кухней возникают определенные трудности.
"Да, лагман и чебуреки — это вкусно. Но где нашим гражданам можно полакомиться блюдами русской кухни?" — заключил депутат.
Ранее Жириновский предложил запретить в Москве продажу шаурмы, чтобы сократить число отравлений.