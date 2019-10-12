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РИА Новости

Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни в России

05:23 12.10.2019 (обновлено: 12:18 12.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни и недостаток заведений, где можно отведать традиционные русские блюда. Этими мыслями он поделился в телеграм-канале.
"На улицах наших городов сплошная "чайхана". Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины?" — посетовал парламентарий.
Он согласился с тем, что в ресторанах восточной кухни вкусно кормят, однако, по его мнению, с русской кухней возникают определенные трудности.
"Да, лагман и чебуреки — это вкусно. Но где нашим гражданам можно полакомиться блюдами русской кухни?" — заключил депутат.
Ранее Жириновский предложил запретить в Москве продажу шаурмы, чтобы сократить число отравлений.
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот пусть Жириновский уходит из Думы и сына своего заберет и разводит и готовит баранка и пельмени. А заодно пусть уймет всех проверяющих, которые кидаются на баранки и пельмени и начинают рвать владельцев заведений и душить налогами. Умник.
12 октября, 05:32
НЛНаталья Лобова
8100016
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