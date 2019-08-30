МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажу шаурмы в Москве.
"В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Поэтому пытаться их контролировать бесполезно, нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице", — написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее московское управление Роспотребнадзора после жалоб покупателей на отравления провело проверки в 66 точках по приготовлению и продаже шаурмы.
Эксперты провели лабораторные исследования сырья и готовой продукции. В 65 палатках нашли нарушения.