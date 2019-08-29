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РИА Новости

Роспотребнадзор Москвы нашел нарушения у 98% торговцев шаурмой

18:06 29.08.2019 (обновлено: 20:07 29.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродавец работает в торговой точке по продаже шаурмы в Москве
Продавец работает в торговой точке по продаже шаурмы в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продавец работает в торговой точке по продаже шаурмы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму, сообщается на сайте ведомства.
Московское управление с мая по август усилило контроль за предприятиями уличной сети, готовящими и продающими шаурму. Основанием для проверок стали жалобы покупателей на отравления и многочисленные нарушения в работе предприятий.
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Всего проверили 66 точек. В частности, специалисты проводили исследования сырья и готовой продукции.
"В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди нарушений отсутствие документов, подтверждающие качество и безопасность продуктов, маркировки продукции, а также сроков и правил хранения.
Кроме того, по данным ведомства, не соблюдаются санитарно-технические требования содержания помещения, не организован дезинфекционный режим, нет подводки воды и условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Отмечается, что персонал предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров и обязательной вакцинации, а также базовых знаний санитарной культуры.
"Около 50% исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По результатам проверок изъято из оборота и утилизировано более 600 килограммов обезличенного сырья и готовой пищевой продукции", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что 34 предприятия получили временный запрет деятельности и были незамедлительно опечатаны. В судебные инстанции направлено 53 административных материала на приостановление деятельности объектов, из которых 23 рассмотрены и деятельность 23 объектов приостановлена на срок от 30 до 90 суток, в одном случае суд ограничился вынесением наказания индивидуальному предпринимателю в виде штрафа на одну тысячу рублей. Остальные материалы переданных дел (29) находятся на рассмотрении в районных судах. Решения судов направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Кроме этого, отмечается, что в отношении 28 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, общая сумма штрафных санкций составила 655 тысяч рублей.
В ведомстве добавили, что контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы продолжаются.
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