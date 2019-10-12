Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day) отмечается во вторую субботу октября. В 2019 году этот день приходится на 12 октября.

Инициатором его проведения является Всемирный альянс паллиативной помощи (The Worldwide Palliative Care Alliance, WPCA). В Альянс входят национальные и региональные организации, которые поддерживают развитие хосписной и паллиативной помощи во всем мире.

Цели Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи:

– поделиться видением задач хосписной и паллиативной помощи во всем мире и создать условия для того, чтобы люди могли выразить свои мнения об этой проблеме;

– повысить уровень информированности о медицинских, социальных и духовных потребностях людей, имеющих неизлечимые заболевания, и членов их семей;

– сбор средств для поддержки и развития хосписной и паллиативной помощи в мире.

В 2019 году тема Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи: "Паллиативная помощь: моя забота, мое право" (Palliative Care: it's "My Care, My Right"). Тема посвящена важности мобилизации общества для обеспечения права пациентов на уход.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паллиативная помощь является подходом, который улучшает качество жизни пациентов (взрослых и детей) и их семей, сталкивающихся с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Она предотвращает и облегчает страдания в результате раннего диагностирования, правильной оценки и лечения боли и решения других проблем, будь то физических, психосоциальных или духовных.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в паллиативной медицинской помощи нуждаются 40 миллионов человек, 78% из которых проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Во всем мире паллиативную медицинскую помощь получают сегодня лишь около 14% нуждающихся людей.

Паллиативная медицинская помощь необходима при многих заболеваниях. Большинство нуждающихся в ней взрослых страдают такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые (38,5%), рак (34%), хронические респираторные заболевания (10,3%), СПИД (5,7%) и диабет (4,6%).

Паллиативная медицинская помощь может потребоваться при многих других нарушениях, в том числе почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, ревматоидном артрите, неврологических заболеваниях, деменции, врожденных нарушениях и туберкулезе с лекарственной устойчивостью.

Паллиативная медицинская помощь особенно эффективна, когда к ней обращаются на раннем этапе болезни . Ее раннее оказание не только улучшает качество жизни пациентов, но и сокращает ненужную госпитализацию и использование медицинских служб.

В Российской Федерации первые системные попытки по организации паллиативной и хосписной помощи были предприняты в 1991 году, когда приказом Минздрава РСФСР от 1 февраля 1991 года было предписано создание сети домов сестринского ухода и хосписов, отделений сестринского ухода в многопрофильных и специализированных больницах. Затем в соответствии с приказом Минздрава РФ от 31 июля 1991 года в составе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена был организован научно-методический центр лечения хронического болевого синдрома у онкологических больных.

Императивным импульсом к дальнейшему развитию стало введение Федеральным законом от 21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" нового вида медицинской помощи – "паллиативная медицинская помощь". В 2019 году в закон были внесены изменения, коснувшиеся вопросов оказания паллиативной медицинской помощи.

Паллиативная медицинская помощь, оказываемая как взрослым, так и детям, в соответствии с законом "представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания".

Закон подразделяет паллиативную медицинскую помощь на паллиативную первичную медицинскую помощь (в том числе доврачебную и врачебную), и паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях , в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями. В случае, если человек находится без сознания и рядом с ним нет родственников или законных представителей, то решение об оказании ему паллиативной помощи могут принять сами врачи – на врачебной комиссии, консилиуме или даже непосредственно лечащий (дежурный) врач.

Согласно закону, при оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека. Перечень таких медицинских изделий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

1 июля 2019 года Минздрав и Минтруд разработали и утвердили Положение об организации паллиативной помощи. Согласно документу, пациенты получают государственную гарантию ряда своих прав и ускоренного получения полагающихся им социальных услуг – нуждающиеся в паллиативной помощи могут в кратчайшие сроки оформить инвалидность. Кроме того, паллиативные больные должны быть бесплатно обеспечены необходимыми медицинскими изделиями для использования в домашних условиях. Положение вводит принципиально новые понятия дневного стационара паллиативной помощи для взрослых и детей и респираторного центра для взрослых пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке.

Весной 2019 года Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что при всех больницах и медицинских частях учреждений уголовно-исполнительной системы РФ создаются палаты паллиативной помощи для заключенных. В августе 2019 года Минюст России опубликовал проект приказа об оказании осужденным паллиативной помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В 2018 году на обезболивающие средства, дыхательные препараты, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, на организацию патронажной службы 84 регионам перечислены 4,35 миллиарда рублей

В 2019 году в целях развития паллиативной медицинской помощи правительство РФ выделило 115 миллионов рублей на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами восьми российских регионов.

С 2014 года по 2019 год в России, по данным Минздрава, численность врачей паллиативной помощи выросла в 10 раз – с 64 до 642 человек.