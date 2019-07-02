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РИА Новости

Медведев выделил почти 115 млн рублей для развития паллиативной медпомощи

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил Минздраву почти 115 миллионов рублей в целях развития паллиативной медицинской помощи, финансирование получат восемь российский регионов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях развития паллиативной помощи выделить Минздраву России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 114 617,6 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в документе.
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Финансирование выделяется на обезболивающие, организацию мониторинга оказания паллиативной медпомощи, обеспечение специализированных медучреждений медизделиями, в том числе для использования на дому. В результате предполагается обеспечение до 100% "расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2019 году в субъектах РФ", обеспечение специализированных учреждений медизделиями, а также обеспечение нуждающихся в паллиативной медпомощи на дому медизделиями для ИВЛ.
Кроме того, Минздраву поручено проконтролировать целевое использование выделенных средств и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.
Согласно прилагаемому распределению, Московской области выделено 37,7 миллиона рублей, Пермскому краю - 33,4 миллиона рублей, Тверской области - 16,6 миллиона рублей, Омской области - 7,7 миллиона рублей, Удмуртии - 8,6 миллиона рублей, Алтайскому краю - 5,5 миллиона рублей, Костромской области - 3 миллиона рублей, Ульяновской области - 2,2 миллиона рублей.
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