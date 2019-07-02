Медведев выделил почти 115 млн рублей для развития паллиативной медпомощи

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 2 июля 2019

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил Минздраву почти 115 миллионов рублей в целях развития паллиативной медицинской помощи, финансирование получат восемь российский регионов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях развития паллиативной помощи выделить Минздраву России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 114 617,6 тысячи рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в документе.

Финансирование выделяется на обезболивающие, организацию мониторинга оказания паллиативной медпомощи, обеспечение специализированных медучреждений медизделиями, в том числе для использования на дому. В результате предполагается обеспечение до 100% "расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2019 году в субъектах РФ", обеспечение специализированных учреждений медизделиями, а также обеспечение нуждающихся в паллиативной медпомощи на дому медизделиями для ИВЛ.

Кроме того, Минздраву поручено проконтролировать целевое использование выделенных средств и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.