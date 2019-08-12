Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным

"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В случае если меру пресечения человеку меняют, в том числе в связи с заболеванием, а он нуждается в продолжении лечения или оказании паллиативной медицинской помощи, медицинским работником ему выдается направление в медицинскую организацию. Предусматривается, что медицинские организации обеспечивают преемственность при оказании необходимой медицинской помощи в отношении указанных лиц, уточняет Минюст.