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РИА Новости

Назарбаев готовит выставку своих картин

20:37 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АЛМА-АТА, 11 окт – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телевизионном интервью рассказал, что после ухода с поста главы государства занимается международной работой на благо страны, читает книги, пишет маслом пейзажи и даже готовит их выставку.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента.

"Давным давно мечта такая была, я потихоньку маслом рисую пейзажи. Наверное, (в музее - ред.) выставлю. Говорят, 30 штук полотен надо, чтобы выставлять. У меня уже 30 есть. Природу рисую. Наверное, это не шедевр, но очень просят друзья и знакомые. Подождите, я сначала закончу, выставлю, потом уже будете брать", - сказал он в интервью телеканалу "Хабар", показанном в пятницу.

По словам Назарбаева, он следует правилу, согласно которому после оставления работы нельзя сидеть без дела. "Надо заставлять мозг работать, и я много читаю сейчас разную литературу, до которой руки не доходили, политическую и художественную литературу. Книг у меня собрано много, я сейчас перечитываю Ремарка. Очень интересные, жизненные у него произведения. Я когда в юности читал, не обращал внимания, а сейчас перечитываешь и совсем по-другому смотришь на это. Бальзака люблю читать, Толстого", - отметил Назарбаев.
Касаясь продолжения политической работы, он сообщил, что выполняет стоящие перед ним конституционные задачи. "Я занимаюсь партией (Nur Otan – ред.), я занимаюсь партией, Ассамблеей народа Казахстана и Советом безопасности, у него много всяких задач", - добавил первый президент.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Вчера, 19:25РИА Новости
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Кроме того, он сообщил, что занимается международной работой в качестве почетного председателя Евразийского экономического союза и Совета сотрудничества тюркоязычных государств. "На этих форумах решаются опять же вопросы Казахстана, его взаимоотношения, торговля с разными государствами, заключаются соглашения. То есть я в этих своих делах работаю на родину, на страну продолжаю работать", - сказал экс-глава государства.
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Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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