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РИА Новости

Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России

19:27 11.10.2019 (обновлено: 19:51 11.10.2019)
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Об этом стало известно из распространенного Белым домом заявления.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепе, Москва согласилась на кандидатуру Салливана.
Согласно процедуре, теперь утвердить претендента должен сенат.
Бывший посол США в России Джон Хантсман завершил свою службу 3 октября.
В Москве, комментируя отставку, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.
Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов ранее заявил РИА Новости, что Салливан — кадровый сотрудник Государственного департамента, а не политический назначенец, как Хантсман. Это позволит дипломату в случае назначения сделать тему России более приоритетной именно в Госдепе.
При этом, в случае назначения дипломат будет действовать не самостоятельно, а по указаниям Трампа, добавил Михайлов.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
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