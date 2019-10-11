Эксперт прокомментировал возможное назначение Салливана послом США в России

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Возможное назначение первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ дает слабую надежду на пересмотр или модернизацию Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил РИА Новости эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Михайлов.

Однако, по словам эксперта, самостоятельных и прорывных решений от Салливана ожидать не стоит: он будет действовать не самостоятельно, а по указаниям президента США Дональда Трампа.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Трамп готов назначить Салливана на пост посла в РФ.

"Салливан - кадровый сотрудник Госдепа, в отличие от (бывшего посла США в РФ Джона) Хантсмана, который был политическим назначенцем. Он был первым замом и при предыдущем госсекретаре (Рексе) Тиллерсоне и при нынешнем (госсекретаре США) - Майке Помпео. Поскольку за эти годы Госдепартамент пережил большие организационные встряски, можно сказать, что Салливан на своем посту продемонстрировал искусство выживания в этих сложных политических условиях. Это говорит о том, что Салливан - исполнитель, в данном случае указаний (президента США Дональда) Трампа. Если Хантсман претендовал на некую самостоятельность в своих действиях, то Салливан, скорее всего, будет ретранслятором указаний Трампа, более лояльным Трампу, чем Хантсман", - считает Михайлов.

По его мнению, если американским послом в России будет назначен Салливан, человек со значительным аппаратным бэкграундом и хорошими контактами и связями в Госдепе, он сможет сделать тему России более приоритетной именно в рамках Госдепа.

"Возможно, в Вашингтоне понимают, что подходит срок завершения одного из важнейших оставшихся двусторонних договоров - СНВ-3 - и что-то с этим нужно делать: или переговоры надо продвигать, или же нужно начинать кампанию по дискредитации договора, как США это делали с ДРСМД, то есть требуются какие-то "телодвижения". Возможное назначение такого высокопоставленного дипломата дает слабую, но надежду на то, что, возможно, США хотят пересмотреть этот договор, передоговориться на новых условиях, модернизировать его условия, а для этого нужно активное участие дипломатии", - резюмировал американист.

При этом эксперт считает, что ждать сильных изменений в российско-американских отношениях не стоит.

"Все зависит от того, какие указания Салливан будет получать от Дональда Трампа. И по отношению к России он будет проводить курс Трампа. Однако ожидать от самого Трампа каких-то прорывных инициатив за год до выборов нереально. Сам Салливан вряд ли будет принимать какие-либо инициативы, а если даже и будет - вряд ли у него это получится. Поэтому кардинальных перемен, думаю, не будет никаких", - отметил Михайлов.