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РИА Новости

Эксперт прокомментировал возможное назначение Салливана послом США в России

16:45 11.10.2019
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Возможное назначение первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ дает слабую надежду на пересмотр или модернизацию Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил РИА Новости эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Михайлов.
Однако, по словам эксперта, самостоятельных и прорывных решений от Салливана ожидать не стоит: он будет действовать не самостоятельно, а по указаниям президента США Дональда Трампа.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Трамп готов назначить Салливана на пост посла в РФ.
"Салливан - кадровый сотрудник Госдепа, в отличие от (бывшего посла США в РФ Джона) Хантсмана, который был политическим назначенцем. Он был первым замом и при предыдущем госсекретаре (Рексе) Тиллерсоне и при нынешнем (госсекретаре США) - Майке Помпео. Поскольку за эти годы Госдепартамент пережил большие организационные встряски, можно сказать, что Салливан на своем посту продемонстрировал искусство выживания в этих сложных политических условиях. Это говорит о том, что Салливан - исполнитель, в данном случае указаний (президента США Дональда) Трампа. Если Хантсман претендовал на некую самостоятельность в своих действиях, то Салливан, скорее всего, будет ретранслятором указаний Трампа, более лояльным Трампу, чем Хантсман", - считает Михайлов.
По его мнению, если американским послом в России будет назначен Салливан, человек со значительным аппаратным бэкграундом и хорошими контактами и связями в Госдепе, он сможет сделать тему России более приоритетной именно в рамках Госдепа.
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США еще не приняли решения о судьбе договора СНВ-3
"Возможно, в Вашингтоне понимают, что подходит срок завершения одного из важнейших оставшихся двусторонних договоров - СНВ-3 - и что-то с этим нужно делать: или переговоры надо продвигать, или же нужно начинать кампанию по дискредитации договора, как США это делали с ДРСМД, то есть требуются какие-то "телодвижения". Возможное назначение такого высокопоставленного дипломата дает слабую, но надежду на то, что, возможно, США хотят пересмотреть этот договор, передоговориться на новых условиях, модернизировать его условия, а для этого нужно активное участие дипломатии", - резюмировал американист.
При этом эксперт считает, что ждать сильных изменений в российско-американских отношениях не стоит.
"Все зависит от того, какие указания Салливан будет получать от Дональда Трампа. И по отношению к России он будет проводить курс Трампа. Однако ожидать от самого Трампа каких-то прорывных инициатив за год до выборов нереально. Сам Салливан вряд ли будет принимать какие-либо инициативы, а если даже и будет - вряд ли у него это получится. Поэтому кардинальных перемен, думаю, не будет никаких", - отметил Михайлов.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.
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Джон СалливанДоговор СНВ-3Дональд ТрампСШАВ мире
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