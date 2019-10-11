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РИА Новости

Трамп готов выдвинуть Салливана на пост посла в России, сообщили СМИ

12:12 11.10.2019 (обновлено: 16:34 11.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов назначить первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил агентству источник в госдепартаменте США, Россия согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипломатической миссии.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США сообщала, что Трамп намерен выдвинуть Салливана на пост посла в РФ. Кандидатуру Салливана должен утвердить сенат, который уже раньше утверждал его на пост заместителя госсекретаря.
Как отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя госдепа, получение согласия Москвы предваряет официальное объявление кандидата на должность.
Бывший посол США в РФ Джон Хантсман завершил свою службу третьего октября. В Москве, комментируя его отставку, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что замена главы американской дипмиссии состоится достаточно быстро, "это хорошо нам известный сотрудник нынешней администрации" США. Пока обязанности главы дипмиссии будет выполнять недавно прибывший в РФ заместитель посла США Барт Горман.
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Джон СалливанГосударственный департамент СШАМоскваСШАДональд ТрампРоссияВ мире
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