Трамп готов выдвинуть Салливана на пост посла в России, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов назначить первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ, сообщает агентство Президент США Дональд Трамп готов назначить первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщил агентству источник в госдепартаменте США, Россия согласилась на аккредитацию Салливана в качестве главы дипломатической миссии.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США сообщала, что Трамп намерен выдвинуть Салливана на пост посла в РФ. Кандидатуру Салливана должен утвердить сенат, который уже раньше утверждал его на пост заместителя госсекретаря.

Как отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя госдепа, получение согласия Москвы предваряет официальное объявление кандидата на должность.

Бывший посол США в РФ Джон Хантсман завершил свою службу третьего октября. В Москве, комментируя его отставку, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.