Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T16:44Z
https://ria.ru/20191011/1559683947.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_0:174:2800:1749_1036x0_80_0_0_db2e56211ee787678256d03a6e970841.jpg
РИА Новости

Медведчук раскритиковал работу Зеленского на посту президента

16:32 11.10.2019 (обновлено: 16:44 11.10.2019)
694
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского и его команды и назвал позицию главы государства антиукраинской
"Систематический обман избирателей, проталкивание людей (бывшего совладельца Приватбанка Игоря - ред.) Коломойского на руководящие должности, обслуживание бизнес-интересов группы "Приват", кабмин из дилетантов, продолжение тарифного геноцида украинцев и отсутствие каких-либо успехов в деле улучшения ситуации в стране, бесконечный пиар-популизм - вот фактические результаты работы Зеленского и его ставленников", - приводит слова Медведчука сайт партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу.
Он отметил, что "был и будет против такой политики в исполнении любого президента".
"Может быть, Зеленский считает, что эти его действия – это и есть проукраинская позиция, но на самом деле она - антиукраинская. Думаю, украинский народ даст справедливую оценку тому, что за пять месяцев президентства Зеленский не сдвинулся с места в вопросе установления мира в Донбассе и прекращения боевых действий, бесконечно откладывая отвод вооруженных сил на линии соприкосновения и придумывая отговорки и сказки на этот счет", - подчеркнул Медведчук.
По его мнению, данный факт доказывает "полное отсутствие политической воли у Зеленского для установления мира в Донбассе". Медведчук считает, что в этом Зеленский "ничем не отличается от экс-президента Украины Петра Порошенко".
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
8 октября, 15:08РИА Новости
Партия Медведчука призвала власти Украины прекратить языковую дискриминацию
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября, однако украинские силовики трижды его сорвали.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
2301111
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеЛНРДНРВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке саммита в "нормандском" формате
Последствия обстрела в Донецкой области
МИД прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского обсудил разведение сил в Донбассе с послами стран G7
Лента
новостей
Геннадий Зюганов
Зюганов предложил ввести смертную казнь для убийц женщин и детей
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Путин рассказал, от чего зависит мир на Украине
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Сосед рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
Толстый мужчина у холодильника
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, "не жрать"
Врачи во время операции
Московские врачи провели операцию малышу, родившемуся с тремя ногами
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Эксперт прокомментировал возможное назначение Салливана послом США в России
Украинский ЗРК Бук-М1
В ЛНР заявили, что обнаружили ЗРК "Бук" на позициях украинских силовиков
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Додон высказался за сотрудничество СНГ с Евросоюзом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
Лента новостейМолния