Медведчук раскритиковал работу Зеленского на посту президента

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал работу президента Украины Владимира Зеленского и его команды и назвал позицию главы государства антиукраинской

"Систематический обман избирателей, проталкивание людей (бывшего совладельца Приватбанка Игоря - ред.) Коломойского на руководящие должности, обслуживание бизнес-интересов группы "Приват", кабмин из дилетантов, продолжение тарифного геноцида украинцев и отсутствие каких-либо успехов в деле улучшения ситуации в стране, бесконечный пиар-популизм - вот фактические результаты работы Зеленского и его ставленников", - приводит слова Медведчука сайт партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в пятницу.

Он отметил, что "был и будет против такой политики в исполнении любого президента".

"Может быть, Зеленский считает, что эти его действия – это и есть проукраинская позиция, но на самом деле она - антиукраинская. Думаю, украинский народ даст справедливую оценку тому, что за пять месяцев президентства Зеленский не сдвинулся с места в вопросе установления мира в Донбассе и прекращения боевых действий, бесконечно откладывая отвод вооруженных сил на линии соприкосновения и придумывая отговорки и сказки на этот счет", - подчеркнул Медведчук.

По его мнению, данный факт доказывает "полное отсутствие политической воли у Зеленского для установления мира в Донбассе". Медведчук считает, что в этом Зеленский "ничем не отличается от экс-президента Украины Петра Порошенко".

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября, однако украинские силовики трижды его сорвали.