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РИА Новости

В СФ поддержали поправки к ответственности за жестокое обращение к животным

16:32 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.
"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает проект федерального закона, направленный на снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными", - заявил журналистам председатель комитета Андрей Клишас.
Он отметил, что соответствующий отзыв направлен в Госдуму заксобранием Петербурга.
Проект федерального закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" вносит изменения в часть вторую статьи 20 "Возраст, с которого наступает уголовная ответственность" Уголовного кодекса РФ, согласно которым возраст наступления уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 245 "Жестокое обращение с животными" УК РФ, снижается с 16 до 14 лет.
По словам Клишаса, одной из причин разработки этого законопроекта послужили участившиеся случаи жестокого отношения к животным, совершаемого детьми и подростками.
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