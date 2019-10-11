Эрдоган встретился со Столтенбергом в Стамбуле

Ранее Столтенберг, находящийся в Турции с визитом, провел переговоры с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. На совместной пресс-конференции с Чавушоглу генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.