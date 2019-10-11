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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган встретился со Столтенбергом в Стамбуле

16:27 11.10.2019
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила администрация турецкого лидера.
О содержании переговоров не сообщается.
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Ранее Столтенберг, находящийся в Турции с визитом, провел переговоры с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. На совместной пресс-конференции с Чавушоглу генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* запрещенная в России террористическая организация.
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