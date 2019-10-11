Токаев призвал к ликвидации барьеров в экономическом сотрудничестве в СНГ

АЛМА-АТА, 11 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде назвал одной из первостепенных задач содружества развитие торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба президента.

"Создание в 2011 году зоны свободной торговли СНГ улучшило условия для товарообмена между нашими странами. Вместе с тем дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по снижению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы новый импульс экономическому взаимодействию в рамках содружества", - приводит пресс-служба слова Токаева.

Президент Казахстана подчеркнул, что считает СНГ авторитетной международной организацией, которая позволила сохранить и укрепить политические, экономические и гуманитарные связи между странами содружества.

Вместе с тем Токаев отметил, что мир вступил в эпоху напряженности и неопределенности, архитектура международных отношений расшатывается из-за кризиса доверия, турбулентность мировой экономики ведет к оттоку капитала из развивающихся стран. На этом фоне, по мнению главы Казахстана, меняются подходы к региональной интеграции, и многие интеграционные модели, прежде казавшиеся незыблемыми, подвергаются испытанию на прочность.