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РИА Новости

Токаев призвал к ликвидации барьеров в экономическом сотрудничестве в СНГ

16:04 11.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии сессии парламента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии сессии парламента
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АЛМА-АТА, 11 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде назвал одной из первостепенных задач содружества развитие торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба президента.
"Создание в 2011 году зоны свободной торговли СНГ улучшило условия для товарообмена между нашими странами. Вместе с тем дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по снижению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы новый импульс экономическому взаимодействию в рамках содружества", - приводит пресс-служба слова Токаева.
Президент Казахстана подчеркнул, что считает СНГ авторитетной международной организацией, которая позволила сохранить и укрепить политические, экономические и гуманитарные связи между странами содружества.
Вместе с тем Токаев отметил, что мир вступил в эпоху напряженности и неопределенности, архитектура международных отношений расшатывается из-за кризиса доверия, турбулентность мировой экономики ведет к оттоку капитала из развивающихся стран. На этом фоне, по мнению главы Казахстана, меняются подходы к региональной интеграции, и многие интеграционные модели, прежде казавшиеся незыблемыми, подвергаются испытанию на прочность.
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"Нашему содружеству также предстоит пройти непростой, но крайне необходимый процесс адаптации к меняющимся реалиям. По инициативе (первого президента Казахстана) Нурсултана Абишевича Назарбаева мы приступили к процессу структурной модернизации СНГ. В 2017 году началась работа по актуализации концепции дальнейшего развития и стратегии экономического развития содружества. Я намерен продолжить эту работу, - подчеркнул президент Казахстана.
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Совет глав государств-участников СНГКасым-Жомарт ТокаевСНГАшхабадКазахстанВ мире
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