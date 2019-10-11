В Тюменской области вступились за уволенного за избиение школьников учителя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Петицию против увольнения учителя ОБЖ из школы поселка Боровский Тюменской области, который ругался и бил учеников, подписали более пяти тысяч человек, сообщил РИА Новости ее автор, тюменский общественник Евгений Барсучевский.

Прошение восстановить педагога в должности опубликовали в соцсети "ВКонтакте", оно обращено к губернатору региона Александру Моору и директору департамента образования Алексею Райдеру.

Барсучевский отметил, что на видеозаписи, которую опубликовали в интернете, нет начала конфликта, не исключено, что ему предшествовала провокация подростков.

Общественник добавил, что сам учитель связался с авторами петиции, поблагодарил за поддержку и выразил надежду, что администрация школы разрешит ему вернуться на работу.

Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругает девятиклассников за плохое поведение, а некоторых бьет. Прокуратура и СК начали проверку.