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РИА Новости

В Тюменской области вступились за уволенного за избиение школьников учителя

14:33 11.10.2019 (обновлено: 15:21 11.10.2019)
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Стоп-кадр видео агрессивного поведения учителя ОБЖ в поселке Боровский
Стоп-кадр видео агрессивного поведения учителя ОБЖ в поселке Боровский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Петицию против увольнения учителя ОБЖ из школы поселка Боровский Тюменской области, который ругался и бил учеников, подписали более пяти тысяч человек, сообщил РИА Новости ее автор, тюменский общественник Евгений Барсучевский.
Прошение восстановить педагога в должности опубликовали в соцсети "ВКонтакте", оно обращено к губернатору региона Александру Моору и директору департамента образования Алексею Райдеру.
Барсучевский отметил, что на видеозаписи, которую опубликовали в интернете, нет начала конфликта, не исключено, что ему предшествовала провокация подростков.
Общественник добавил, что сам учитель связался с авторами петиции, поблагодарил за поддержку и выразил надежду, что администрация школы разрешит ему вернуться на работу.
Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругает девятиклассников за плохое поведение, а некоторых бьет. Прокуратура и СК начали проверку.
Как сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов, учителя уволили, так как его поведение противоречит профессиональной этике. Руководство школы принесло извинения родителям и ученикам, с детьми работают психологи, добавил он.
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167631316
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Следственный комитет РФТюменская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Надо ввести штрафы за нарушение дисциплины в школе, а в каждом классе установить видеокамеры. И это вовсе не затратно - окупятся на следующий день.
11 октября, 15:31
vvvdok
2300000
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Стоп-кадр видео агрессивного поведения учителя ОБЖ в поселке Боровский
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