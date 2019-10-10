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РИА Новости

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

15:24 10.10.2019 (обновлено: 15:58 10.10.2019)
30120
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В тюменском поселке Боровский учителя ОБЖ отстранили от занятий после появления в Сети видео, где он кричит на учеников матом и распускает руки, сообщает портал "72.ru".
Инцидент произошел в школе № 2. Из-за чего начался конфликт, неизвестно. На кадрах запечатлен момент, когда учитель хватает детей по очереди, толкает их и нецензурно выражается.

"Кто из нас особенный, — ты особенный, что ль? Или ты особенный? Не бил вас никто? А я буду!" — слышен за кадром голос мужчины.

В ответ дети возмущаются, не понимая, что они сделали.
Как пояснили в районной администрации, началось расследование инцидента. Учителя отстранили от работы, с детьми работают психологи.
Видео также заинтересовалась районная прокуратура. О результатах проверки будет объявлено позже.
Пустые парты в школьном классе
5 октября, 06:13РИА Новости
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Тюменская областьОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Довели учителя. У него нет иных рычагов влияния на учеников, кроме слов.
10 октября, 16:20
Dmitriy Koshnikov
85210210
Жаль среди школьников не оказалось какого-нибудь боксера спортсмена, который мог бы дать отпор взрослому)
10 октября, 16:39
snsikosi nakosi
1001359
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