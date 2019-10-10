В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В тюменском поселке Боровский учителя ОБЖ отстранили от занятий после появления в Сети видео, где он кричит на учеников матом и распускает руки, сообщает портал "72.ru".
Инцидент произошел в школе № 2. Из-за чего начался конфликт, неизвестно. На кадрах запечатлен момент, когда учитель хватает детей по очереди, толкает их и нецензурно выражается.
"Кто из нас особенный, — ты особенный, что ль? Или ты особенный? Не бил вас никто? А я буду!" — слышен за кадром голос мужчины.
В ответ дети возмущаются, не понимая, что они сделали.
Как пояснили в районной администрации, началось расследование инцидента. Учителя отстранили от работы, с детьми работают психологи.
Видео также заинтересовалась районная прокуратура. О результатах проверки будет объявлено позже.