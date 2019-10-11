Путин прокомментировал предстоящие масштабные учения НАТО в Европе

Морские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в Исландии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал предстоящие масштабные учения США и НАТО в Европе и заявил, что Россия будет реагировать на них "спокойно".

На саммите глав государств СНГ в Ашхабаде российский лидер отметил, что обсудит возможные действия со своими коллегами.

Он напомнил, что Россия недавно также провела крупные учения, но вдали от границ НАТО.

"Мы специально проводим это в глубине Российской Федерации, у нас там <...> 128 тысяч человек принимали участие. Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно", — цитирует Путина сайт Кремля.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "ненормальным" решение НАТО провести учения вблизи границ СНГ и задействовать столько войск, "сколько никогда не задействовало".

"Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения", — заявил Лукашенко и добавил, что обсудит с Путиным способы реагирования.

Ранее газета Spiegel сообщила , что весной следующего года США проведут в Европе масштабные учения Defender 2020, в рамках которых перебросят 20 тысяч военнослужащих через Атлантику. Это станет самой большой передислокацией войск через океан за последние 25 лет.

Целью учений заявляют повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.